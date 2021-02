Club Brugge, altri due positivi in vista dell'Europa League. De Mil: "È un duro colpo"

Brutte notizie per il Club Brugge in vista della sfida di Europa League di domani contro la Dinamo Kiev, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale: durante i controlli anti-Covid effettuati ieri dalla UEFA Mignolet e De Ketelaere sono stati trovati positivi al virus e dunque non prenderanno parte al match. Già la scorsa settimana Mitrovic, Denswil, Rits, Lang, Vanaken e il tecnico Clement erano stati trovati positivi e dunque non avevano preso parte alla sfida. Il vice allenatore Rik De Mil ha commentato così in conferenza stampa: "Questa mattina abbiamo appreso delle nuove positività. È un vero colpo visto che si tratta di giocatori importanti. Il gruppo ha risposto bene, la formazione ha accolto la notizia senza sussulti anche se non è facile. Faranno un altro test visto che sono asintomatici, ma per conoscere l'esito dovremo aspettare domani e dunque ci prepariamo considerandoli positivi a tutti gli effetti. È difficile tenere virus lontano anche se facciamo di tutto per mantenere tutti in salute. I giocatori si incontrano solo in campo ma una volta entrato nello spogliatoio è difficile superare il contagio".