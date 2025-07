Ufficiale Colina torna a casa: il terzino croato lascia l'Augsburg e va in prestito al NK Osijek

Movimento in uscita per l'Augsburg. Nella giornata di oggi è stata ufficializzata la cessione in prestito del terzino sinistro David Colina al NK Osijek. Di seguito il comunicato ufficiale e le dichiarazioni che hanno accompagnato questo annuncio: "David Čolina passa in prestito al NK Osijek, club di prima divisione croata, che si è anche assicurato un'opzione di acquisto per il terzino sinistro 25enne. Entrambi i club hanno concordato di non divulgare ulteriori dettagli sul trasferimento.

Nell'ultimo anno e mezzo, Čolina, arrivato all'FCA dall'Hajduk Spalato nel gennaio 2023, è stato in prestito al club danese del Vejle BK, dove ha collezionato un totale di 39 presenze ufficiali. L'ex nazionale croato Under-21 ha un contratto con l'FCA fino al 30 giugno 2027".

Le parole di Michael Stroll, amministratore delegato del club tedesco

"Data la forte concorrenza sul lato sinistro della difesa, un altro prestito è l'opzione migliore per David. In Croazia avrà la possibilità di giocare regolarmente e di crescere ulteriormente. Gli auguriamo ogni successo".

Le parole di Colina

"Sono felice di tornare nel mio paese d'origine, la Croazia. Il mio obiettivo è avere più spazio a disposizione e dimostrare il mio valore in campo. Ringrazio la dirigenza dell'FCA per aver accettato la mia richiesta di trasferimento".