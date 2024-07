Ufficiale Augsburg, dopo nemmeno un mese il nuovo acquisto Colina fa ritorno al Vejle

L'Augsburg fa sapere che il difensore croato David Čolina fa immediatamente ritorno al Vejle, club dal quale i tedeschi lo hanno acquistato in questa sessione di mercato. 24 anni, il croato si trasferisce con la formula del prestito annuale.

"Dopo conversazioni positive con David, abbiamo entrambi concordato che un altro anno in prestito al Velje sarebbe stata la migliore soluzione possibile per lui in questo momento. Può continuare a lavorare con il suo ex allenatore delle giovanili in un buon campionato e ottenere allenamenti di gioco al massimo livello. Vorremmo augurare a David tutto il meglio per la prossima stagione", ha affermato il direttore sportivo dell'Augsburgm Marinko Jurendic.