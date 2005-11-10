Ufficiale Nuovo colpo dell’Inter Miami: il brasiliano Casemiro sarà compagno di Messi

Il centrocampista arriva a parametro zero e firma un contratto di un anno con opzione per i due successivi

L’Inter Miami ha annunciato sui propri canali ufficiali un nuovo colpo di mercato. È stato infatti ingaggiato il centrocampista brasiliano Casemiro che ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2027 con opzione di rinnovo biennale. Il classe ‘92, svincolatosi dal Manchester United, è in attesa del rilascio del visto P-1 e poi si aggregherà a Leo Messi e compagni in vista della ripresa del campionato.

Le parole del brasiliano

“Ciò che mi motiva maggiormente, e questo penso che valga per ogni giocatore, è vincere e continuare a crescere. Il progetto che il club mi ha presentato, insieme all’impegno profuso da tutti per portarmi qui, significa molto per me. - spiega il cinque volte vincitore della Champions League - Sono incredibilmente grato e non vedo l'ora di iniziare per poter ripagare questa fiducia, non solo durante i 90 minuti della partita, ma anche ogni giorno in allenamento. Tutto quello che posso dire è grazie, e darò tutto quello che ho per ricambiare l'affetto e la fiducia che il Club mi ha dimostrato”.

Le parole dell’azionista di maggioranza Jorge Mas

Sul sito del club della Florida si leggono anche le parole di quel Jorge Mas che è l’azionista di maggioranza dell’Inter Miami: “L'arrivo di Casemiro rispecchia la visione e l'ambizione che contraddistinguono l'Inter Miami. Non ci accontentiamo mai. Cerchiamo sempre di crescere, migliorare e alzare i nostri standard ogni stagione. Abbiamo costruito un club globale con l'obiettivo di diventare non solo il miglior club degli Stati Uniti, ma anche un punto di riferimento a livello mondiale. - prosegue l’imprenditore -Casemiro incarna tutto ciò che questo club rappresenta: leadership, mentalità vincente e una straordinaria carriera ai massimi livelli del calcio. Dopo aver raggiunto praticamente tutto ciò che si può raggiungere nel calcio, la sua decisione di unirsi all'Inter Miami dimostra che condivide la nostra ambizione e il nostro impegno per i più alti standard, mentre continuiamo a costruire per il futuro. Siamo entusiasti di dargli il benvenuto nella famiglia dell'Inter Miami”.

La parole di David Beckham

Anche l’ex nazionale inglese David Beckham, co-proprietario del club, ha voluto dare il benvenuto al calciatore brasiliano: “Sono molto orgoglioso di dare il benvenuto a Casemiro e alla sua famiglia all'Inter Miami. È una persona e un giocatore che ammiro da tempo. È un vincente che ha raggiunto traguardi incredibili nel calcio e, dopo una carriera straordinaria con Real Madrid e Manchester United, sono felicissimo che abbia deciso di fare di Miami la sua prossima casa".

La transizione

Come detto Casemiro si trasferisce all’Inter Miami a parametro zero con un contratto annuale con opzione biennale grazie all’acquisto della Discovery Priority- la regola della Major League Soccer (MLS) che permette a una squadra di assicurarsi il diritto esclusivo di negoziazione per ingaggiare un calciatore che non ha mai giocato in MLS e che non appartiene ad altre liste di assegnazione – acquistata dai LA Galaxy.