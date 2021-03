Come rinforzare un Manchester City quasi perfetto? Guardiola ha la risposta: Jack Grealish

Come rinforzare una squadra quasi perfetta? E' l'interrogativo di Pep Guardiola che comunque in ottica estate studia il mercato in cerca di alternative. Il nome più caldo sembra uno: Jack Grealish. Capitano e bandiera dell'Aston Villa, squadra rivelazione di questa Premier League, secondo il Mail ci sarebbero stati contatti e sarebbe il favorito per rinforzare i Citizens in estate. Neanche da sottolineare la volontà di Grealish che il tabloid definisce 'eccitato dalla possibilità'.