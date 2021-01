Come si pronuncia Szoboszlai? "A Salisburgo lo hanno capito dopo 2 anni. Ecco il mio consiglio"

La pronuncia corretta di cognomi (e nomi) di alcuni calciatori crea spesso problemi agli appassionati. È il caso anche di Dominik Szoboszlai, che oggi in conferenza ha svelato un piccolo segreto a proposito del suo nome: "So che non è esattamente facile da pronunciare. Ci sono voluti due anni per farlo pronunciare bene a Salisburgo. Un piccolo consiglio: basta evitare la sch. È Soboslai, semplicemente".