Comincia il valzer per il rinnovo di Messi. TV3: incontro tra Laporta e papà Jorge, c'è ottimismo

Quasi sotto traccia, senza grande clamore, sono cominciate le trattative per il rinnovo di Lionel Messi con il Barcellona. TV3 racconta di una cena tra il presidente Laporta e papà Jorge, qualche giorno fa, che avrebbe portato qualche frutto. Il Barcellona ha messo in chiaro la sua situazione finanziaria tutt'altro che rosea e ha chiesto un sacrificio economico al giocatore. Come si può arrivare a un accordo? Attraverso una formula più o meno fantasiosa: la Pulce potrebbe accettare un biennale con uno stipendio ridotto, con la certezza però di restare nell'orbita del club catalano, prima come ambasciatore negli USA (dove finirebbe la sua carriera) e poi come dirigente. In questo modo, il Barcellona potrebbe sostenere il peso del rinnovo del suo fenomeno e provare a rinforzare la rosa con qualche acquisto importante.