Comincia oggi il Mondiale per club. Alle 15 in campo Tigres e Ulsan, le formazioni

Comincia oggi il Mondiale per Club 2020, rinviato a causa della pandemia. Alle 15 scenderanno in campo Tigres (Messico) e Ulsan (Giappone), per la prima sfida della manifestazione, mentre alle 18.30 sarà la volta del match tra Al-Duhail e Al-Ahly. Ecco le formazioni ufficiali, si gioca allo stadio Ahmed bin Ali Stadium (Al Rayyan): in campo anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, Carlos Salcedo (ex Fiorentina).

Tigres (5-4-1): Guzmán; Dueñas, Salcedo, Meza, Reyes, Rodríguez; Aquino, Pizarro, Carioca, Quiñones; Gignac.

Ulsan (4-2-3-1): Jo Hyeon-Woo; Kim Tae-Hwan, Kim Ki-Hee, Bulthuis, Seol Young-Woo; Won Du-Jae, Shin Hyung-Min; Lee Dong-Jun, Yoon Bit-Garam, Kim In-Sung; Kim Ji-Hyun.