Como, Posch trova il gol con l'Austria. Ibrahim Sulemana, assist consolatorio col Ghana
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L'Austria affossa il Ghana con una manita. Nell'amichevole di Vienna è partita la goleada della formazione di Rangnick ai danni della squadra dei due Sulemana (Ibrahim del Cagliari e Kamaldeen dell'Atalanta subentrati).
Un 5-1 senza storia con Stefan Posch - in prestito secco al Magonza dal Como - finito sul tabellino dei marcatori insieme a Sabitzer su rigore, Gregotisch, Chukwuemeka e Seiwald. Inutile il gol bandiera di Ayew, ma da rimarcare l'assist di Sulemana a tinte rossoblù in nemmeno dieci minuti dal suo ingresso in campo.
Il Montenegro dell'ex Fiorentina ed Inter Jovetic (oggi in campo 33 minuti) - militante oggi nell'Omonia cipriota - ha steso Andorra 2-0, firmato Mugosa su rigore e Osmajic.
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