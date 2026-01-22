Mainz 05, il comunicato su Posch: "Torna in Bundesliga dopo tre anni e mezzo in Italia"

Il Mainz 05 ha annunciato l'acquisto di Stefan Posch dal Como sul proprio sito ufficiale. "Il difensore austriaco si trasferisce in Germania con la formula del prestito fino al termine della stagione. Per il giocatore si tratta di un ritorno in Bundesliga dopo tre anni e mezzo trascorsi in Italia; indosserà la maglia numero 4. Il difensore, alto 1,90 m, porta a Magonza un bagaglio d'esperienza notevole: 49 presenze con la Nazionale austriaca. 126 partite ufficiali con l'Hoffenheim. 94 presenze in Serie A con le maglie di Bologna, Atalanta e Como. Recentemente, Posch ha festeggiato la qualificazione ai Mondiali 2026 con l'Austria, al fianco del suo nuovo compagno di squadra Phillipp Mwene.

Il Direttore Sportivo Niko Bungert ha accolto così il nuovo rinforzo: "Stefan è un difensore esperto, forte nei duelli e nella costruzione del gioco, capace di agire sia al centro che sulla fascia. È esattamente il rinforzo immediato che cercavamo per la difesa in vista del girone di ritorno. Siamo felici che abbia sposato con convinzione il nostro progetto salvezza."

Entusiasta anche Stefan Posch: "Non vedo l'ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni. L'obiettivo principale è uscire rapidamente dalla zona calda della classifica. Sono convinto che ce la faremo e darò il massimo per dare il mio contributo."