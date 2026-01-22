Ufficiale
Como, riscattato Posch dal Bologna e girato in prestito al Mainz: il comunicato
La notizia era nell'aria. Ora è arrivata anche l'ufficialità. Il Como ha riscattato dal Bologna Stefan Posch acquistandolo a titolo definitivo. Nel contempo, il calciatore è stato ceduto con la formula del prestito al Mainz fino al termine della stagione. Questa la nota del club lombardo:
"Il Como 1907 conferma che, a seguito dell'adempimento dell'obbligo di acquisto, il trasferimento di Stefan Posch dal Bologna è ora definitivo. Posch, che ha militato nel Como in questa stagione, passerà in prestito all'1. FSV Mainz 05 fino al termine della stagione. Il club augura a Stefan ogni successo per il resto della stagione".
