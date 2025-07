Ufficiale Confermata dal Tribunale la presenza in Ligue 1, il Le Havre si rinforza: preso Mambimbi

Il Le Havre, fresca di conferma in Ligue 1 dopo il verdetto favorevole della DNCG, si butta a capofitto sul mercato e annuncia il suo primo colpo estivo: Felix Mambimbi. L'arrivo dell'ala svizzera ora è ufficiale, con il club che ha formalizzato l'operazione questo venerdì sera.

Mambimbi, 24 anni, arriva al Le Havre da svincolato dopo l'esperienza al San Gallo. Un rinforzo importante per il reparto offensivo, che potrà contare sulla sua dinamicità e sulla capacità di incidere. Nella scorsa stagione l'esterno destro ha messo a segno cinque gol e fornito cinque assist in 38 partite tra tutte le competizioni, dimostrando di essere un elemento prezioso per la fase offensiva.

Ma l'acquisto di Mambimbi è solo l'inizio della campagna acquisti del Le Havre. Il club ha infatti annunciato che ulteriori novità arriveranno nelle prossime ore, con altri colpi già definiti. Tra i nomi che verranno ufficializzati a breve figurano Mory Diaw, Lionel Mpasi, Godson Kyeremeh e Thomas Delaine. Il Le Havre si sta muovendo per costruire una rosa competitiva e affrontare al meglio la prossima stagione di Ligue 1, puntando su innesti mirati per rafforzare ogni reparto.