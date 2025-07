Ufficiale Kana-Biyik è un nuovo giocatore del Man' United: il francese prestato subito al Losanna

Il Manchester United ha ufficializzato l'acquisto del promettente attaccante Enzo Kana-Biyik, giovane talento francese che si è messo in luce nella scorsa stagione con la maglia del Le Havre Under-19. Classe 2006, Kana-Biyik ha segnato 9 gol in 18 partite nel campionato giovanile francese, guadagnandosi anche due convocazioni in prima squadra del club normanno. Il suo potenziale non è passato inosservato agli osservatori dello United, che hanno deciso di portarlo in Inghilterra per inserirlo nelprogetto a lungo termine del club.

Dopo la firma del contratto, i Red Devils hanno annunciato che il giocatore sarà immediatamente ceduto in prestito al Losanna, squadra della Super League svizzera, dove potrà accumulare esperienza nel calcio professionistico. Il Manchester United ha salutato così il nuovo arrivo: "Tutti al club danno il benvenuto a Enzo e gli augurano il meglio per questa nuova avventura in prestito".

Fisico potente, buon senso del gol e la capacità di giocare su tutto il fronte offensivo, Kana-Biyik è uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. Il prestito rappresenta un passo fondamentale per accelerare il suo percorso di crescita, prima di tentare la scalata nella prima squadra dello United.