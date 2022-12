Conte non ha fretta di rinnovare col Tottenham: rifiutata nuova offerta durante il Mondiale

vedi letture

Il futuro di Antonio Conte è un tema che non riguarda solo il Tottenham, ma anche la Juventus viste le voci che si sommano su un possibile ritorno in bianconero del tecnico. Il Daily Mail fornisce un aggiornamento sullo stato del contratto di Conte con gli Spurs, in scadenza a giugno con però compresa un'opzione per un ulteriore anno. Durante la sosta per il Mondiale il board degli inglesi ha condotto nuove trattative, offrendo un aumento di stipendio di oltre 1 milione di sterline l'anno. Da parte sua, però, Conte non ha fretta di mettere la firma sul nuovo accordo: come da suo stile ha bisogno di prove sulla volontà e la condivisione di obiettivi e programmi con il presidente del club, Daniel Levy.