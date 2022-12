Conte vuole Kessié: il Tottenham ha offerto 15 milioni di euro al Barcellona

Il mercato si muove attorno a Franck Kessie, nonostante nelle scorse settimane sia il ds che il presidente del Barcellona abbiano fatto capire come non abbiano intenzione di lasciarlo partire a gennaio. Secondo quanto si apprende da Onda Cero, si è comunque fatto avanti il Tottenham con una proposta da circa 15 milioni di euro per regalare il centrocampista ex Milan e Atalanta al loro tecnico Antonio Conte.