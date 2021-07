Copa America, sarà l'uruguaiano Ostojich a dirigere la finale tra Argentina e Brasile

Sarà Esteban Ostojich ad arbitrare la finale di Copa America tra Brasile e Argentina, in programma nella notte tra sabato e domenica al Maracanã di Rio de Janeiro. Nato il 12 aprile 1982 a San José de Mayo, Uruguay, ha 39 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. Ha diretto una sola volta la sfida tra le due big del calcio sudamericano, ma da quarto uomo: il 3 luglio 2019, sempre in Copa America, quando la Seleçao conquistò la finale vincendo per 2-0 grazie alle reti di Gabriel Jesus e Firmino.