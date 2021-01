Coppa di Francia salva, il Ministero dello Sport dà l'ok ai club dilettantistici

Il Ministero dello Sport francese ha autorizzato i club dilettantistici iscritti alla Coppa di Francia di poter riprendere gli allenamenti collettivi in vista del torneo, che potrà pertanto partire con la sua 104esima edizione. Lo rende noto la Federcalcio (FFF) che vede così scongiurato il pericolo di annullamento della manifestazione. Le partite dei club dilettantistici si giocheranno a porte chiuse e nel primo pomeriggio per rispettare il coprifuoco. Lo scorso 17 dicembre per salvare il torneo era stato studiato un format ad hoc: partecipanti suddivise in due tornei paralleli fino agli ottavi di finale: un percorso per i club di Ligue 1 e Ligue 2 e uno per i club dilettantistici. I due percorsi si incroceranno ai 16esimi di finale, quando vi saranno 15 squadre "Pro" e 17 dilettanti qualificate.