Cosa ci ha detto Guardiola all'intervallo? Bernardo Silva: "Tenete il pallone e divertitevi"

Dopo il successo in rimonta del Manchester City nell’andata delle semifinali di Champions contro il PSG, Bernardo Silva ha parlato a ESPN del cambio di marcia durante l’intervallo anche grazie al discorso di Guardiola: “Un ottimo risultato ma ancora non abbiamo fatto niente. Giochiamo contro una delle migliori squadre d’Europa, con grandi giocatori. Siamo a buon punto ma ancora non c’è niente di fatto. Che cosa ha detto Guardiola all’intervallo? Ci ha detto di tenere di più il pallone, di divertirci di più, di pressare meglio. Contro il PSG non avrai mai il pallone 90’, ci saranno periodi in cui gli avversari saranno migliori di te. Io sono felice perché abbiamo sfruttato i nostri momenti positivi con due gol. Il ritorno? Come oggi, con fiducia e sapendo che affrontiamo una grande squadra”.