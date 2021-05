Costarica, il Saprissa si laurea campione, è il 36° titolo per i morados

Il Saprissa ha vinto il campionato del Costarica. Battuto in finale l'Herediano per 1-0 in trasferta dopo il successo dell'andata per 3-1. Si tratta del 36° titolo per i morados, i più vincenti del Paese.