Ufficiale Crisi Siviglia, esonerato Garcia Pimienta: l'allenatore paga i 4 ko consecutivi

Il Siviglia vive momenti frenetici dopo la sconfitta di venerdì scorso contro il Valencia, la quarta consecutiva. La squadra ha effettuato una seduta di recupero sotto la direzione di Xavi Garcia Pimienta, ma il suo destino era già segnato. Nonostante il supporto del presidente Del Nido Carrasco, la maggioranza del consiglio di amministrazione era favorevole a un cambio di guida tecnica.

Nelle ore successive alla sconfitta, si sono susseguite telefonate e incontri culminati in una riunione del comitato esecutivo, che ha visto la partecipazione del presidente, del direttore sportivo e dei vicepresidenti. Alla fine, è stata presa la decisione di esonerare Garcia Pimienta, ufficializzata con una breve nota in cui il club ha espresso gratitudine per il lavoro svolto e augurato fortuna per le sue future sfide.

"Xavier García Pimienta è stato licenziato dall'incarico di allenatore del Siviglia FC. Il club - si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale - ha comunicato all'allenatore biancorosso che lascerà l'incarico di allenatore del Nervion dopo 31 partite di campionato. Il Sevilla FC desidera ringraziare García Pimienta per il lavoro svolto negli ultimi mesi e per la sua professionalità, e gli augura la migliore fortuna per i suoi impegni futuri".