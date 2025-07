Ufficiale Gabriel Suazo è il secondo colpo del Siviglia: ufficiale l'arrivo a parametro zero

Il Siviglia ha ufficializzato il secondo acquisto per la stagione 2025/26: si tratta del terzino sinistro Gabriel Suazo, nato a San Bernardo (Cile) il 9 agosto 1997. Il calciatore arriva a parametro zero dopo aver concluso la sua esperienza triennale al Tolosa, in Francia, e ha firmato un contratto con il club andaluso fino a giugno 2028.

Cresciuto calcisticamente nel Colo-Colo, Suazo ha esordito in prima squadra nel 2016, collezionando diversi trofei nazionali: tre campionati cileni, tre Coppe del Cile e tre Supercoppe. Nel gennaio 2023 è sbarcato in Europa per vestire la maglia del Tolosa, con cui ha vinto una storica Coppa di Francia. In tre stagioni in Ligue 1, il terzino ha disputato 97 partite, segnando 3 gol e fornendo 13 assist, dimostrando qualità sia in fase difensiva che offensiva e trovando spazio anche in campo internazionale grazie alla partecipazione in Europa League.

Suazo vanta inoltre una solida esperienza con la Nazionale cilena, con cui ha esordito nel luglio 2017. Ad oggi conta 33 presenze con la Roja, con cui ha preso parte a competizioni come la Copa América e le qualificazioni ai Mondiali. Con questo profilo, il Siviglia rafforza la corsia mancina con un giocatore affidabile e già rodato a livello europeo.