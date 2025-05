Ufficiale Crystal Palace, addio definitivo con Schlupp: l'ex Leicester non rinnova il contratto

Jeffrey Schlupp lascia il Crystal Palace dopo otto anni e mezzo. Lo ha annunciato il club londinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Membro importante e fidato della squadra sotto numerosi allenatori, il trentaduenne ha collezionato 247 presenze per il club da quando si è trasferito al South London dal Leicester City nel gennaio 2017.

La velocità, l'atletismo e la diligenza di Schlupp senza palla lo hanno reso una scelta fissa e la sua disponibilità a ricoprire diversi ruoli in campo, oltre al suo fiuto per un gol spettacolare, lo hanno reso uno dei preferiti dai tifosi. Durante la sua permanenza nel sud di Londra, Schlupp ha segnato 19 gol, tra cui il nostro primo gol nella famosa vittoria per 3-2 contro il Manchester City nel 2018; il gol della vittoria nella ripresa contro il Bournemouth nel 2019; un gol a un minuto dal suo ingresso in campo contro il Leicester City nel 2021; un gol candidato al premio di Gol del Mese della Premier League contro il Manchester United nel febbraio 2023; e quello straordinario gol del pareggio contro il Fulham a Craven Cottage nel 2024. Ha anche realizzato 17 assist.

Nell'agosto 2023, Schlupp ha collezionato la sua 200esima presenza con il club. Con 220 presenze in Premier League con il Palace, ha raggiunto il quarto posto nella nostra classifica per numero di presenze nella competizione. Lascia con la medaglia di vincitore della FA Cup da aggiungere alla sua collezione, avendo giocato nella vittoria del terzo turno contro lo Stockport Country. Dopo 16 presenze con il Palace, Schlupp ha trascorso la seconda metà della stagione in prestito al Celtic, dove ha poi vinto il titolo della Premiership scozzese".

Questi tutti i nomi dei calciatori ufficialmente svincolati in Premier dopo la stagione 2024/25:

Brentford: Ben Mee

Crystal Palace: Joel Ward, Jeffrey Schlupp

Everton: Abdoulaye Doucoure, Ashley Young, Asmir Begovic, Joao Virginia

Leeds: Josuha Guilavogui

Liverpool: Trent Alexander-Arnold

Manchester City: Kevin de Bruyne

Manchester United: Christian Eriksen, Jonny Evans, Victor Lindelof

West Ham: Aaron Cresswell, Lukasz Fabianski, Vladimir Coufal, Danny Ings

Wolverhampton: Pablo Sarabia