Ufficiale Crystal Palace, Chalobah torna al Chelsea: "Grazie per tutto il tuo duro lavoro"

vedi letture

Il Chelsea ha deciso di richiamare Trevoh Chalobah dal prestito al Crystal Palace in seguito al grave infortunio occorso a Wesley Fofana. Il difensore centrale francese, vittima di un problema al bicipite femorale, rischia di saltare il resto della stagione. Chalobah, 24 anni, si era trasferito al Palace in prestito la scorsa estate, accumulando 14 presenze tra campionato e coppe. Nonostante il suo buon rendimento con la maglia dei Glaziers, i Blues hanno scelto di riportarlo a Cobham per rinforzare il reparto arretrato, privo di Fofana dall’infortunio subito a dicembre durante la vittoria per 3-0 contro l’Aston Villa.

Questo il comunicato del club inglese: "Possiamo confermare che il Chelsea ha attivato un'opzione per richiamare Trevoh Chalobah dal suo prestito. Ringraziamo Trevoh per il suo duro lavoro in rossoblu e gli auguriamo il meglio per il futuro".