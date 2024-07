Ufficiale Crystal Palace, il talento classe 2005 Ozoh si trasferisce in prestito al Derby County

Uno dei talenti più interessanti del Crystal Palace va a farsi le ossa in Championship. David Ozoh, nativo spagnolo ma nazionale inglese, passa al Derby County per la prossima stagione. Il centrocampista classe 2005, che nell'ultima stagione ha collezionato 9 presenze in Premier League, si trasferisce in prestito.

Ozoh è nel giro delle nazionali giovanili inglesi ed è considerato nel Regno Unito come un potenziale gioiellino. Ora per lui un'esperienza, probabilmente da titolare, al Derby County. A 19 anni è la giusta opportunità per cominciare a prendere confidenza con il calcio dei grandi: si tratta della prima esperienza in Championship per lui.