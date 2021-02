Da escluso per errore a trascinatore: doppietta di Haller nel successo dell'Ajax

"Un errore amministrativo". Aveva commentato così Ten Han l’esclusione dalla lista UEFA di Sebastien Haller. L’attaccante è arrivato in estate per 22,5 milioni di euro dal West Ham ma non è stato inserito per sbaglio nella lista per la seconda parte dell’Europa League. Questa sera però il calciatore ha dimostrato ancora una volta il suo valore risultando decisivo nel match di Coppa d’Olanda contro il PSV Eindhoven permettendo all’Ajax di accedere alle semifinali.