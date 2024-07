Ufficiale Dal Crystal Palace alla quinta serie inglese: Imray ceduto in prestito al Bromley

Operazione in uscita per il Crystal Palace, che cede il terzino Danny Imray in prestito al Bromley (club di National League, la quinta serie inglese). Di seguito il comunicato ufficiale delle Eagles e poi l'annuncio sui social da parte dei Ravens: "Danny Imray è arrivato al Bromley in prestito fino alla fine della stagione. Dopo aver segnato nove gol e fornito 11 assist in 36 presenze con l'Under 21 del Palace la scorsa stagione, il terzino trascorrerà la prossima stagione allenandosi nella neopromossa squadra della League Two.

Il ventenne è inizialmente arrivato al Palace nel febbraio 2021 a titolo definitivo dal Chelmsford City, per poi tornarvi in ​​prestito nel 2021/22. Imray ha poi collezionato 24 presenze con la squadra Under 21 del Palace nel 2022/23, prima della sua solida stagione 2023/24, culminata in un'amichevole a metà stagione con la squadra senior di Oliver Glasner contro il Bodø/Glimt. Il club desidera augurare a Danny il meglio per il suo prestito".