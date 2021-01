Dal progetto Superlega alla gestione Filomena, fino ai diritti TV: Real Madrid-LaLiga ai ferri corti

Real Madrid e LaLiga a i ferri corti a seguito della gestione del calendario, con la squadra costretta a partire per Pamplona nonostante la tempesta Filomena avesse reso quasi impossibili gli spostamenti dalla capitale spagnola. Il Real infatti non ha potuto fare ritorno a Madrid ed è rimasto in Navarra da dove oggi partirà direttamente per Malaga, dove giovedì i blancos giocheranno la semifinale di Supercoppa contro l'Athletic. Le condizioni più miti in Andalusia permetteranno agli uomini di Zinedine Zidane di prepararsi all'incontro in maniera più adeguata.

In questi giorni non sono mancate le lamentele per il trattamento ricevuto, come si evince dalle dichiarazioni di Zinedine Zidane al termine della sfida contro l'Osasuna, ma anche del portiere Thibaut Courtois, che ha fatto presente di come non si possa anteporre lo spettacolo alla salute dei calciatori.

I rapporti fra le due isituzioni non sono dei migliori. Il Real Madrid, per voce del presidente Florentino Pérez, contesta alla Liga anche la gestione del VAR che a sua detta sfavorirebbe proprio la sua squadra. Altro tema di contestazione è la gestione orari, con il Real che ritiene di trovarsi sempre ad avere meno giorni di riposo rispetto alle sue rivali. Infine anche la ripartizione dei diritti televisivi e lo scontro Pérez-Tebas sul progetto Superlega