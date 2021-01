Real Madrid, Zidane: "Non è stata una partita di calcio, andava rinviata"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, non ha digerito il pareggio a reti inviolate rimediato all'El Sadar contro l'Osasuna. Come riportato da As, nel mirino del tecnico francese c'è la decisione di far disputare la gara su un terreno di gioco reso poco agibile dalla neve scesa a Pamplona: "Per me questa non è stata una partita di calcio, le condizioni erano molto difficili. Poi tutto ciò va sommato a quello che ci è successo negli ultimi due giorni; non sappiamo neanche quando potremo tornare a casa. La gara andava rinviata? Sì, chiaramente".