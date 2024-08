Ufficiale Dall'Union Berlino alla Championship: l'attaccante Bedia va a giocare per l'Hull City

"Il centravanti Chris Bedia lascia l'1. FC Union Berlin e si unisce all'Hull City, club di seconda divisione inglese, con un prestito stagionale. Il nativo ivoriano si è unito agli Iron Men sei mesi fa.

Durante la sua permanenza al Berlin-Köpenick, il 28enne attaccante - come da comunicato ufficiale dell'Union Berlino - ha collezionato sette presenze in Bundesliga e segnato un gol. Bedia ha esordito con l'Union il 24 gennaio di quest'anno, quando è entrato in sostituzione di Janik Haberer al 78° minuto della partita riprogrammata della giornata 13 contro l'FC Bayern Monaco. Bedia ha segnato il suo primo e finora unico gol in Bundesliga il 5 maggio nella partita casalinga contro il VfL Bochum. Al 63' ha segnato il successivo gol del 2:3.

Dopo le esperienze in Francia, Belgio, Svizzera e Germania, il mancino proseguirà la sua carriera in Inghilterra per la stagione 24/25".

Le parole di Horst Heldt, ad dell'Union Berlin

"Chris non è stato in grado di assumere il ruolo dell'attacco come volevamo e lui stesso aveva sperato e quindi non ha avuto abbastanza tempo per giocare. A Hull City, Chris dovrebbe avere di nuovo più tempo per giocare e sfruttarlo al meglio. Auguriamo quindi a Chris solo il meglio, salute e tanto successo nella stagione in corso”.