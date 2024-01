Ufficiale Union Berlino, ecco il sostituto di Becker: dal Servette arriva l'ivoriano Chris Bedia

Salutato Sheraldo Becker, da oggi giocatore della Real Sociedad, l'Union Berlino si è subito mosso per cercare un sostituto dell'attaccante surinamese e ha ufficializzato poco fa l'acquisto di Chris Bedia, centravanti ivoriano del Servette.

27 anni, nativo di Abidjan, Bedia è partito forte in questa stagione, segnando 16 reti in 29 partite, considerando tutte le competizioni, ed era il capocannoniere della Super League svizzera con 10 reti. Il pubblico italiano, in particolar modo quello romanista, ha avuto modo di conoscerlo lo scorso 30 novembre quando l'attaccante ha segnato la rete del definitivo 1-1 contro la squadra allora allenata da José Mourinho, condannandola a giocare i playoff di Europa League.