Dani Olmo: "Contento per Gavi. È il più divertente ma si arrabbia se perde anche a ping pong"

Il ritorno in campo di Gavi, dopo un lungo stop per infortunio, è stato accolto con grande entusiasmo all’interno del Barcellona. Tra i primi a rallegrarsi è stato Dani Olmo, che non ha nascosto il suo apprezzamento per il compagno di squadra: "È un guerriero, un vero tifoso del Barça e un giocatore pieno di energia. Anzi, è il compagno più divertente della squadra. Soprattutto durante gli allenamenti, è impossibile non ridere con lui", ha dichiarato l'ex giocatore del Lipsia.

"Ma quando perde è tutto l’opposto. Si irrita moltissimo, perché soffre davvero per la sconfitta, anche se si tratta solo di una partita a ping pong", ha aggiunto con un sorriso. Riguardo agli altri rapporti all’interno del gruppo blaugrana, Olmo è stato sincero: "Ho diversi amici. Passo le vacanze con Eric Garcia e mi trovo benissimo con Ferran Torres, Pedri e Joan Garcia… Abbiamo anche un piccolo gruppo con Iñigo Ruiz de Galarreta, chiamato 'il quintetto', con cui giochiamo spesso a domino".