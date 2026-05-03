Barcellona, Gavi 'graziato' di un rosso: sui social parte l'ira dei tifosi del Real Madrid

Barcellona ormai ad un passo dalla conquista della Liga, ma non mancano come al solito le polemiche nell'eterno duello con il Real Madrid. Grazie al successo ottenuto ieri sera per 1-2 sul campo dell'Osasuna, i catalani si sono portati a +14 sui Blancos e, in caso di mancato loro successo questa sera contro l'Espanyol, arriverà anche l'aritmetica certezza del titolo.

I distacco netto dunque sui rivali, che però non spegne polemiche per degli episodi arbitrali. Uno in particolare, al 24' del match di ieri contro l'Osasuna. Il calciatore blaugrana Gavi è entrato duro su Raul Moro, prendendo solo un cartellino giallo. La sfida era ancora sullo 0-0 e un'espulsione avrebbe potuto cambiarne il corso.

Per fortuna della squadra di Flick, è arrivata solo un'ammonizione e poi la squadra ha prevalso grazie alle reti di Lewandowski e Torres. Tale intervento, nel giro di poco tempo, è diventato virale sui social tra i supporters del Real Madrid. Un errore grave a loro dire che, nonostante il distacco già ampio in classifica tra i due club, può incidere nella corsa alla vittoria del campionato.