Barcellona eliminato dall'Atletico, Gavi scocciato: "Ce li siamo mangiati a colazione..."

Finito 2-1 il ritorno al Metropolitano contro l'Atletico Madrid, tuttavia non è stato sufficiente per il Barcellona: dopo lo 0-2 dell'andata dei quarti di Champions League, i blaugrana a conti fatti si sono ritrovati fuori dalla competizione. Ma per la partita disputata e soprattutto il dominio del gioco mostrato (71% di possesso palla con 2.22 di xG) c'è chi non ha usato mezzi termini di fronte ai microfoni dei media al termine del match.

Si tratta di Gavi, centrocampista del Barcellona tornato di recente da un brutto infortunio: ai microfoni di TNT Sports Mexico, nonostante l'eliminazione, ha ribadito più volte di sentirsi superiore come squadra rispetto agli avversari: "Questa eliminazione ci fa male. Siamo molto meglio dell'Atletico Madrid, ma in questo sport conta segnare e loro hanno segnato più di noi", ha detto il 21enne con aria visibilmente scocciata.

"Forse hanno più esperienza in questo tipo di partite, anche questo conta. Oggi ce li siamo mangiati a colazione, li abbiamo dominati per tutta la partita. È così", ha proseguito lo spagnolo, commentando il bilancio di 14 tiri e 2 gol dei blaugrana contro i 4 tiri in porta dell'Atletico, che ne ha segnati 3. "Arrivano una volta, segnano e lì l'eliminazione si complica e te ne vai a casa. Così è andata".

Gavi ha anche confermato un battibecco tra lo staff tecnico di Diego Simeone e i membri del Barcellona: "Alla fine della partita sei ancora 'caldo'". Ribadendo poi il messaggio di superiorità rispetto agli avversari: "Sappiamo di essere molto meglio di loro. Si tratta di segnare e vincere, ed è andata così".