De Bruyne-City, il motivo della frenata sul rinnovo: stipendi più bassi per il sogno Messi

Kevin de Bruyne è considerato da molti la vera stella del Manchester City ed è naturalmente molto apprezzato da tutti i grandi club europei. Il 29enne centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2023 e nelle scorse settimane le parti hanno avviato le trattative per prolungare l'accordo, ma il giocatore non sembra essere soddisfatto dell'offerta che gli è stata presentata.

Secondo The Athletic, il Manchester City ha offerto a De Bruyne meno dei 18 milioni di euro a stagione che guadagna attualmente. Il motivo? Il club ha intenzione di ridurre gli stipendi per poter ingaggiare Lionel Messi, che a giugno potrebbe liberarsi a zero ed è sogno e obiettivo per la prossima stagione anche del Paris Saint-Germain. I Citizens vorrebbero offrire a Messi uno stipendio simile a quello che il nazionale argentino percepisce in Catalogna (circa 70 milioni lordi), ma questa situazione avrebbe indispettito il belga, almeno per il momento.