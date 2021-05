De Bruyne: "Il nostro obiettivo è sempre stato questa finale. Se vinceremo, saremo degli eroi"

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha presentato così in conferenza stampa la finale di Champions League in programma domani contro il Chelsea: "Siamo consapevoli dell'importanza della gara di domani. Se vinci, sei un eroe. Se non lo fai, sei quasi un fallito, anche se in realtà non lo sei. Se non vinci, vivrai qualcosa che non vorresti mai vivere, ma può succedere di perdere una finale. Ovviamente è sempre stato uno degli obiettivi del club e di noi giocatori essere qui ed esibirci sul palco più prestigioso del mondo. È un privilegio poter giocare la finale di Champions", le dichiarazioni del campione belga.