Ufficiale Tempo di lasciare il Real Madrid: Fran Garcia saluta e firma 4 anni con il Betis Siviglia

"Il Real Betis e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Fran Garcia". Lo comunica ufficialmente il club di Siviglia, che accoglie così il terzino sinistro spagnolo e classe '99 in squadra da Manuel Pellegrini. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale, con validità stabilita fino al 30 giugno 2030.

Il comunicato del Real Madrid

Il Real Madrid C. F. e il Real Betis Balompié hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del nostro giocatore Fran García.

Il Real Madrid desidera esprimere la propria gratitudine e il proprio affetto a un giocatore che ha sempre difeso la nostra maglia con dedizione e con un comportamento esemplare. Il Real Madrid, che sarà sempre la sua casa, augura a Fran García e alla sua famiglia il meglio per questa nuova tappa della loro vita".

I passi di Fran Garcia

Fran García è arrivato nel Real Madrid nel 2013 per giocare nel Cadete B, a soli 14 anni. Nel 2023 è entrato a far parte della prima squadra, con la quale ha disputato 110 partite nell'arco di 3 stagioni. In questo periodo ha vinto 5 titoli: 1 Coppa dei Campioni/Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Europea, 1 Liga e 1 Supercoppa di Spagna.