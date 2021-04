Defensa y Justicia Supercampione del Sudamerica: Palmeiras beffato e k.o. ai rigori

È il Defensa y Justicia a conquistare la Recopa Sudamericana. La squadra argentina, vincitrice dell'ultima Copa Sudamericana, ha battuto il Palmeiras (trionfatore dell'ultima edizione della Libertadores) ai calci di rigore, dopo l'1-2 dei tempi regolamentari che aveva pareggiato il risultato dell'andata. Veiga porta i brasiliani in vantaggio al 3' dal dischetto, ma al 30' Romero rimette in corsa i suoi. Al 93' la beffa per Felipe Melo e compagni, perché Benitez trova la rete che manda le squadre ai supplementari, dove il punteggio non cambia. Servono i calci di rigore: decisivi gli errori di Luiz Adriano e Weverton, mentre gli argentini sono infallibili.