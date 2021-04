Dentro Alaba e fuori Varane? Il Manchester United sogna il colpo col centrale Real

Per quanto Florentino Perez abbia detto anche ieri che "nessuno ha chiesto di andare via a fine stagione", riferendosi a Raphael Varane che è in scadenza con il Real Madrid nel 2022, il francese è uno dei grandi oggetti del desiderio delle big inglesi per l'estate.

L'arrivo in regime di svincolo di David Alaba al Madrid dal Bayern Monaco lascia presupporre la possibile partenza di Varane (anche se c'è pure Sergio Ramos in scadenza). Su Varane c'è forte la corte del Manchester United: il prezzo fissato da Florentino sfiora gli 80 milioni di euro. Lo spiega il Manchester Evening News.