Depay colpo del Barça: "Sono emozionato, non vedo l'ora di giocare in un Camp Nou pieno"

vedi letture

Memphis Depay, tramite i canali social del Barcellona, ha parlato per la prima volta da giocatore blaugrana: “Finalmente è ufficiale. Ho firmato per il Barça e sono molto emozionato. Firmare per il club più grande del mondo e con la migliore tifoseria è un sogno divenuto realtà. Ho voglia di giocare davanti ai tifosi in uno stadio pieno. I culé sono speciali per il modo in cui vivono e sentono il calcio. Voglio ringraziare il presidente, la junta directiva e l’allenatore per avermi voluto al Barcellona. Ora darò tutto per questo club”.