Depay: "Sogna in grande, ragazzo. Felicissimo di aver firmato per il Barcellona"

Memphis Depay al Barcellona è stato il colpo del giorno, forse uno dei più importanti dell’intera sessione di calciomercato. Dopo aver firmato per i blaugrana da svincolato, l’ex centrocampista del Lione esulta così sui social: “Sogna in grande, ragazzo. Sogna in grande. Super felice di aver firmato per il mio nuovo club”, le parole dell’olandese.