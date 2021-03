Deschamps gongola: "È bello avere l'imbarazzo della scelta. Ho 26 giocatori in forma"

vedi letture

Il 2021 sarà un anno molto impegnativo per la Francia di Didier Deschamps, impegnata su tre fronti (qualificazioni a Qatar 2022, Euro 2020 e Nations League). Il CT ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ucraina: "Non è un anno normale, ma da 12 mesi siamo abituati a questa situazione. Ci sono tre obiettivi da raggiungere e ai giocatori piace la competizione ad alti livelli. Non ci lamenteremo. Sarà tutto molto rapido".

Si può sperimentare con così poco tempo a disposizione?

"Avremo lo stesso tempo degli ucraini. Ho ventisei giocatori in buone condizioni. Sceglierò dopo un ultimo allenamento leggero. È bello avere l'imbarazzo della scelta, non ho intenzione di fare prove. Tutti i giocatori sono in forma".

TI aspetti partite a porte chiuse durante l'Euro?

"Ci siamo confrontati per un po', in un contesto particolare, con un ambiente meno emozionante. È un problema generale. Possiamo giocare e va bene così, non ci lamenteremo. Quando avrò qualcosa da dire dalla panchina, almeno tutti potranno sentirmi! Anche se ovviamente preferirei le condizioni di uno stadio pieno".

La coppia d'attacco Griezmann-Giroud-Mbappé è ancora la migliore secondo te?

"Quando guardiamo le statistiche, quelle che ci hanno permesso di essere campioni del mondo, senza dimenticare il lavoro di tutti gli altri, notiamo che viaggiamo alle media di più di due gol a partita. Sono due giocatori pericolosi, con profili diversi ma buona complementarità. La loro esperienza è importante".

Che avversario sarà l'Ucraina?

"È una squadra a cui piace avere la palla, con una buona padronanza tecnica e una buona partecipazione dei terzini alla manovra. Recentemente hanno battuto la Spagna".

Adrien Rabiot sulla sinistra può essere una soluzione a lungo termine?

"Sapevamo che aveva quella capacità, lo ha dimostrato contro il Portogallo. È probabile che continui a giocare in questa posizione, anche se non è utilizzato così alla Juventus. Ha questa capacità di proiettarsi in avanti molto interessante".