Di Maria fuori per infortunio in Marsiglia-PSG: a rischio il match di Champions col Barça

Nonostante la vittoria nel Classique col Marsiglia non può essere del tutto soddisfatto Mauricio Pochettino, che rischia di perdere per qualche tempo Angel Di Maria: l'argentino è stato sostituito dopo appena undici minuti per un fastidio muscolare accusato nell'azione che ha portato al gol del vantaggio di Kylian Mbappé. Il prossimo sedici febbraio è in programma l'andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona: gli accertamenti strumentali faranno luce sulle sue reali condizioni, ma a distanza così ravvicinata dal match del Camp Nou la sua presenza non può che essere considerata a rischio.