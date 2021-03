Di Maria rinnova fino al 2022, il Paris Saint-Germain esulta in spagnolo sui social: "Ancora Fideo!"

"Fideo para rato!". Il Paris Saint-Germain esulta direttamente in lingua spagnola sul suo profilo Twitter dopo il rinnovo di contratto di Angel Di Maria. "Ancora Fideo" è la traduzione più letterale del tipico detto che precede il comunicato ufficiale con cui il PSG ha dato l'annuncio del nuovo accordo: "Siamo felici di annunciare il rinnovo di contratto di Angel Di Maria per un'altra stagione, con opzione per un secondo anno", si legge al fianco dell'immagine che mostra lo stesso Di Maria con una speciale maglia numero 2022 (anno di scadenza del contratto firmato in queste ore).