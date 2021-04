Diffusione di materiale pedopornografico, 10 mesi a Metzelder. Podolski: "Meritava di peggio"

vedi letture

Duro attacco di Lukasz Podolski nei confronti di Christoph Metzelder. L'ex difensore è stato condannato a dieci mesi con la condizionale per possesso e distribuzione di materiale pedopornografici. "Ho raccolto immagini e screenshot di siti Web liberamente accessibili. Accetterò la punizione e chiedo scusa alle vittime di violenza sessuale. Dovrò convivere con questo senso di colpa per il resto della mia vita" è stata l'ammissione. Tuttavia Podolski, suo ex compagno di squadra in Nazionale, non ci sta: "Doveva essere punito con maggior durezza dall'inizio. Anche una confessione parziale non doveva essere un'attenuante quando si tratta di pornografia infantile" ha dichiarato. E ancora: "Chi pecca contro i bambini dev'essere punito con la massima severità possibile dalla legge. Questo castigo non rende giustizia all'offesa. È ripugnante".