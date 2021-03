Dilemma rinnovo per Cavani con lo United, il Boca sogna il colpaccio e lavora già per fargli posto

Il Boca Juniors punta con forza Edinson Cavani. Come riporta InfoBae, gli Xeneizes starebbero lavorando da tempo con l'entourage dell'attaccante uruguaiano, già in scadenza di contratto col Manchester United, e al contempo sul mercato in uscita per fargli posto nel reparto avanzato gialloblù.

El Matador è il grande rinforzo che il club argentino vuole regalarsi a luglio, sempre che l'ex Napoli non decida di rinnovare coi Red Devils per un'altra stagione.