ufficiale Yarmolenko torna a casa, ha firmato un biennale con la Dinamo Kiev

Nuova avventura per Andriy Yarmolenko, che lascia gli Emirati Arabi e torna a casa, in Ucraina e in particolare al Dinamo Kiev. Il 33enne attaccante ha lasciato l'Al Ain al termine del suo contratto e ha sottoscritto un biennale con la società che l'ha lanciato nel calcio che conta, pronta adesso a riaccoglierlo.