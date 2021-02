Dinamo Zagabria, Mamic: "Difendere il vantaggio in Europa, non significa difendersi"

Zoran Mamić, allenatore della Dinamo Zagabria ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno dei sedicesimi di finale contro il Krasnodar dopo che all'andata i croati erano stati capaci di battere gli avversari per 3-2 in trasferta: "Difendere il vantaggio non significa difendersi - ha esordito il tecnico - Nella partita d'andata abbiamo fatto un'ottima gara ma ora dovremo giocare con ancora maggiore concentrazione, essere più precisi e decisi sotto porta e restare compatti. Solo così potremo passare il turno. Il Krasnodar difficilmente cambia il proprio approccio alla partita, anche all'andata hanno giocato in modo molto offensivo, mi aspetto che giochino una gara simile e che siano ancor più determinati visto che devono ribaltare il risultato".