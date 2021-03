Dinamo Zagabria, Mamic: "Solidi dietro, inermi davanti. Kane ci ha mostrato cos'è un campione"

Zoran Mamic, tecnico della Dinamo Zagabria, commenta in conferenza stampa la sconfitta dei croati contro il Tottenham: "Congratulazioni al Tottenham, hanno sfruttato l'occasione. Kane ci ha mostrato quale maestro calcistico sia. Abbiamo giocato una gara solida ma avremmo potuto fare qualcosa di più in attacco. Gli Spurs hanno giocato una gara aggressiva e vinto tanti duelli. In attacco hanno giocatori fantastici, sono veloci, le ali e i centrocampisti vogliono sempre il pallone. Kane ci ha mostrato che campione sia: il primo gol è stato semplice ma il secondo no, il suo tiro era impossibile da difendere".