Domani Arsenal-City, Arteta: "E' il momento in cui potremo definire la nostra stagione"

vedi letture

"Questo è il momento in cui definiremo la nostra stagione, capiremo se potremo chiudere il gap con squadre del livello del Manchester City". Parola di Mikel Arteta, che in conferenza stampa analizza la gara di domani contro il City del suo maestro Pep Guardiola, di cui è stato vice per molti anni. "Abbiamo intenzione di avvicinarci, sappiamo che i margini di errore sono minimi, dobbiamo dare una svolta. Dobbiamo essere noi stessi, non importa chi giocherà. Voglio vedere una squadra che gioca con carattere e personalità, cosa che abbiamo mostrato nei mesi recenti. Se lo faremo potremo creare problemi ad ogni avversari, ma lo dovremo fare dall'inizio".