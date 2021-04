Domani Chelsea-Porto, Otavio: "Dura ribaltare il 2-0 dell'andata ma il campo neutro ci aiuterà"

vedi letture

Ribaltare il 2-0 subito all’andata dal Chelsea non è un compito semplice per il Porto di Sergio Conceiçao (clicca qui per leggere le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa), impegnato domani nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro la formazione di Thomas Tuchel. La missione non è però impossibile e ne è convinto anche Otavio, centrocampista brasiliano dei Dragoes. “All’andata abbiamo fatto una bella partita - ha spiegato nella consueta conferenza stampa della vigilia -, ma non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo anche se avremmo potuto conquistarlo. Adesso per passare il turno dovremo segnare e dovremo crederci fin dai primi minuti. Sappiamo che sarà dura, ma niente è ancora deciso. Quella di domani sarà una gara diversa da quella della scorsa settimana, dovremo solo essere più concreti ed efficaci”.

Il centrocampista analizza poi il fattore ambientale, con la gara di domani che si giocherà in campo neutro a Siviglia come il match di sette giorni fa: “Così come loro hanno vinto due a zero all’andata noi possiamo farlo al ritorno. Dobbiamo crederci. L’assenza dei tifosi è pesante per noi, ma riusciamo a sentirli anche adesso. In maniera totale e incondizionata”.